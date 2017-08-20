"Спартак-2" сыграл вничью с "Ротором", Кутепов отыграл весь матч

"Спартак-2" в матче 9-го тура ФНЛ сыграл вничью с "Ротором" со счетом 2:2. В составе красно-белых дубль оформил Владислав Пантелеев. У волгоградцев отличились Александр Сидоричев и Иван Дранников.

Добавим, что в составе "Спартака-2" весь матч отыграл Илья Кутепов, который в прошлом сезоне выступал за первую команду.

Чемпионат России

ФНЛ

9-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Ротор-Волгоград" - 2:2 (1:1)

Голы: Сидоричев, 14 (0:1). Пантелеев, 26 (1:1). Дранников, 73 (1:2). Пантелеев, 76 (2:2).

"Спартак-2" (Москва): Максименко, Мамин, Рассказов, Кутепов, Щербаков, Бакаев, Ломовицкий (Самбу, 32. Руденко, 81), Самсонов, Пантелеев, Сакала (Нимели, 77), Давыдов.

"Спартак-2": Максименко, Мамин, Рассказов, Кутепов, Щербаков, Бакаев, Ломовицкий (Самбу, 32. Руденко, 81), Самсонов, Пантелеев, Сакала (Нимели, 77), Давыдов.

"Ротор-Волгоград": Кобзев, Сидоричев, Пискунов, Столяренко, Киреев (Сысуев, 58), Дранников, Султонов (Борзых, 88), Концедалов (Вотинов, 63), Замалиев, Романенко, Бирюков (Николаев, 81).

Предупреждения: Ломовицкий, 29. Щербаков, 36. Замалиев, 61. Самбу, 63.

Судья: Турбин (Дмитров).

20 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".