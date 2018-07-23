"Спартак-2" сыграл вничью с "Авангардом" во 2-м туре ФНЛ - 0:0. Красно-белые набрали четыре очка на старте сезона.

Чемпионат России

ФНЛ

2-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Авангард" (Курск) - 0:0

"Спартак-2": Терешкин, Лихачев, Маслов, Воропаев, Гапонов, Пантелеев, Полубояринов (Еременко, 60), Тюнин, Бакаев (Рудковский, 76), А.А.Руденко, Нимели (Петрунин, 90+1).

"Авангард": Чагров, Никитин, Гоцук, Багаев, Дашаев, Земсков, Альшин (Синяев, 78), Стеклов, Акбашев, Касьян (Минаев, 84), Федчук (Вл.Руденко, 71).

Предупреждения: Земсков, 36. А.А.Руденко, 67. Стеклов, 85. Удаление: А.А.Руденко (Спартак-2), 69.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).

23 июля. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)". 450 зрителей.