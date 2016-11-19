"Спартак-2" разгромил "Сокол", "Мордовия" уступила "СКА-Хабаровску"

В игре 23-го тура ФНЛ "Спартак-2" с крупным счетом обыграл "Сокол" – 4:0. По дублю в составе москвичей отметились полузащитник Георгий Мелкадзе и нападающий Артем Федчук.

В параллельной встрече "СКА-Хабаровск" в Саранске переиграл местную "Мордовию" – 2:0.

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23-й тур

"Сокол" (Саратов) – "Спартак-2" (Москва) – 0:4 (0:1)

Голы: Федчук, 18 (0:1). Мелкадзе, 67 (0:2). Мелкадзе, 74 (0:3). Федчук, 80 (0:4).

"Сокол": Федоров, Семенов, Ходырев, Климов, Пасько, Романенко, Хрущев (Магадиев, 78), Дудолев (Домшинский, 63), Плэтикэ, Паштов (Перченок, 59), Галыш.

"Спартак-2": Филиппов, Шанбиев, Хомуха, Лихачев, Бакаев (Синодзука, 79), Савичев (Пантелеев, 82), Леонтьев, Гулиев, Самсонов, Мелкадзе, Федчук (Руденко, 86).

Предупреждения: Семенов, 5. Самсонов, 35. Плэтикэ, 87. Филиппов, 90+1.

Удаление: Семенов (Сокол), 64.

Судья: Москалев (Воронеж).

19 ноября. Саратов. Стадион "Локомотив".

"Мордовия" (Саранск) – "СКА-Хабаровск" – 0:2 (0:2)

Голы: Удалый, 9 (0:1). Лескано, 14 (0:2).

"Мордовия": Чебану, Сабитов (Деобальд, 80), Лебедев, Чалов (Дегтярев, 64), Осипов, Багаев, Иванов, Кренделев, Игнатович, Амбарцумян (Петров, 79), Саркисов.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Микуцкис, Димидко, Друзин, Черевко, Карасев (Дедечко, 77), Казанков (Эдиев, 46), Никифоров, Лескано (Булия, 56), Корян (Кацаев, 46).

Предупреждение: Сабитов, 19.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

19 ноября. Саранск. Стадион "Старт".