"Спартак-2" разгромил "Мордовию", Синодзука забил дебютный гол в ФНЛ

"Спартак-2" одержал разгромную победу над "Мордовией" в выездном матче 20-го тура первенства России в ФНЛ. Отметим, что в поединке уже к 30-й минуте были удалены три футболиста - двое у саранцев и один - у красно-белых. Последний мяч забил игрок "Спартака-2" японского происхождения Иппэй Синодзука, для которого мяч стал дебютным в подэлитном дивизионе.

"Мордовия", еще в прошлом сезоне игравшая в премьер-лиге, находится в одном очке от зоны вылета.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Спартак-2" (Москва) - 1:4 (1:0)

Голы: Алхазов, 15 (1:0). Федчук, 55 (1:1). Руденко, 58 (1:2). Давыдов, 66 (1:3). Синодзука, 88 (1:4).

"Мордовия": Чебану, Лебедев, Молодцов, Чалов, Багаев, Осипов, Деобальд (Захарченко, 53), Дегтярев (Саркисов, 53), Кренделев, Игнатович, Алхазов (Сабитов, 33).

"Спартак-2": Филиппов, Шанбиев (Щербаков, 90), Хомуха, Лихачев (Руденко, 57), Бакаев (Полубояринов, 69), Савичев, Леонтьев, Гулиев, Самсонов, Давыдов, Федчук (Синодзука, 79).

Предупреждения: Савичев, 29. Федчук, 76.

Удаления: Осипов, 26. Игнатович, 29. Савичев, 30.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).