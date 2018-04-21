"Спартак-2" проиграл "Волгарю", дважды ведя в счете

"Спартак-2" уступил "Волгарю" в домашнем матче 34-го тура ФНЛ. Красно-белые дважды вели в счете - 1:0 и 2:1 - но все же не смогли удержать преимущество.

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ФНЛ

34-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Волгарь" (Астрахань) - 2:3 (2:1)

Голы: Ломовицкий, 18 (1:0). Болонин, 22 - с пенальти (1:1). Нимели, 28 (2:1). М.Жабкин, 54 (2:2). Болонин, 60 - с пенальти (2:3).

Нереализованный пенальти: Болонин, 59 (вратарь)

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Мамин, Лихачев, Полубояринов, Тюнин (Леонтьев, 43), Ломовицкий, Пантелеев, Нимели, Давыдов (Сакала, 63), Руденко.

"Волгарь": Арапов, Степанов, Запрудских, Бердников, Иванов, Козлов (Букия, 46), Пилиев (Лесников, 79), Болонин, Пустозеров, Шалаев (Горулев, 74), Онугха (М.Жабкин, 31).

Предупреждения: Онугха, 5. Пустозеров, 9. Лихачев, 30. Степанов, 30. Полубояринов, 55. Максименко, 58. Сакала, 88.

Судья: Анопа (Благовещенск).

Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".