"Спартак-2" проиграл "Тамбову", продлив безвыигрышную серию до 6 матчей

В матче 17-го тура первенства ФНЛ "Тамбов" одержал победу над "Спартаком-2" - 1:0. Автором мяча, который стал победным для подопечных Андрея Талалаева, стал полузащитник Максим Трусевич. Отметим, что в этой встрече было нереализовано два пенальти. Таким образом, безвыигрышая серия спартаковцев увеличилась до шести матчей.

Первенство России

ФНЛ

17-й тур

"Тамбов" - "Спартак-2" (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Трусевич, 33.

Нереализованные пенальти: Рыбин, 37 (вратарь), Мелкадзе, 66 (вратарь).

"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Столяренко, Рыбин, Шляков, Трусевич, Поярков, Шевчук (Михалев, 81), Спицын (Зюзин, 23), Чернышов (Алумона, 73), Дорожкин (Запрудских, 86).

"Спартак-2": Филиппов, Шанбиев, Пуцко, Лихачев (Бакаев, 46), Хомуха, Тимофеев (Гулиев, 77), Савичев (Федчук, 46), Леонтьев, Самсонов, Пантелеев (Синодзука, 77), Мелкадзе.

Предупреждения: Шляков, 31. Самсонов, 61. Овсиенко, 65. Рыбин, 71. Мелкадзе, 74.

Судья: Васильев (Ижевск).

15 октября. Тамбов. Стадион "Спартак".