"Спартак-2" проиграл "Шиннику"

"Спартак-2" в домашнем матче 17-го тура ФНЛ уступил "Шиннику" (1:2).
Первенство России
ФНЛ
17-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Шинник" (Ярославль) - 1:2 (1:1)
Голы: Самбу, 37 (1:0). Низамутдинов, 44 (1:1). Крамаренко, 83 (1:2).
"Спартак-2": Терешкин, Щербаков, Мамин, Сокол, Лелюхин, Самсонов, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий (Красильниченко, 85), Самбу (Никулин, 80), Нимели.
"Шинник": Яшин, Ятченко, Жестоков, Чистяков, Нарылков, Шайморданов (Безлихотнов, 89), Щадин, Дроздов (Лях, 66), Самойлов (Крамаренко, 77), Низамутдинов, Булия (Фатихов, 46).
Предупреждения: Сокол, 12. Нарылков, 14. Щербаков, 31. Чистяков, 75. Крамаренко, 88. Мамин, 90+3.
Судья: Недвижай (Ставрополь).
7 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".