"Спартак-2" проиграл "Химкам"

В матче 19-го тура первенства ФНЛ "Химки" на своем поле нанесли поражение "Спартаку-2" – 1:0. Единственный гол на счету нападающего Даниэля Сикорски. Красно-белые уступили уже в третий раз в последних четырех играх. Несмотря на это, они занимают седьмое место в турнирной таблице. "Химки" поднялись на 12-ю строчку.

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ФНЛ

19-й тур

"Химки" – "Спартак-2" (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: Сикорски, 37.

"Химки": Исупов, Ярковой, Чернышов, Заика, Шумских, Лапин (Фадеев, 81), Казаев (Дворников, 66), Галешич (Малания, 88), Гащенков, Тюнин, Сикорски (Петрусев, 73).

"Спартак-2": Песьяков, Пуцко, Хомуха, Шанбиев (Кутин, 61), Леонтьев (Тимофеев, 46), Бакаев (Зуев, 56), Гулиев, Самсонов, Савичев, Мелкадзе, Федчук (Давыдов, 46).

Предупреждения: Лапин, 17. Шумских, 43. Бакаев, 52. Чернышов, 57. Гулиев, 59. Сикорски, 65. Тимофеев, 86. Петрусев, 86.

Судья: Соколов (Воронеж).

30 октября. Химки. Стадион "Родина".