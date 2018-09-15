"Спартак-2" проиграл "Армавиру" в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ (1:2). В составе гостей дублем отметился хавбек Никита Безлихотнов. У хозяев отличился полузащитник Владислав Пантелеев.

Олимп - ФНЛ

11-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Армавир" - 1:2 (0:1)

Голы: Безлихотнов, 43 - с пенальти (0:1). Пантелеев, 57 (1:1). Безлихотнов, 61 (1:2).

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Маслов, Лихачев, Воропаев, Гапонов, Бакаев, Пантелеев, Рудковский (Полубояринов, 84), Еременко (Тиуб, 46), Руденко (Тюнин, 73), Мелкадзе.

"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Концедалов, Лусикян (Соболь, 90+1), Безлихотнов (Падерин, 86), Поляков (Каюмов, 70), Гурфов, Клопков, Романенко, Синявский (Мичуренков, 79).

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

15 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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