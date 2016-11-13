"Спартак-2" победил "Факел" благодаря автоголу

"Спартак-2" взял верх над "Факелом" в матче 22-го тура первенства России в ФНЛ - 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил Иван Дранников. Красно-белые обогнали "Шинник" и вышли на шестое место в турнирной таблице. Воронежский клуб по-прежнему идет третьим. Его отставание от "Тосно" составляет 8 очков, а от "Динамо" - 11. Оба лидера еще не провели свои матчи тура.

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (1:0)

Гол: Дранников, 44 - в свои ворота.

"Спартак-2": Филиппов, Кутин, Пуцко, Хомуха, Синодзука (Федчук, 72), Зуев, Леонтьев, Тимофеев, Самсонов, Мелкадзе, Давыдов (Полубояринов, 80).

"Факел": Саутин, Багаев, Тихий, Дранников, Бурнаш (Козлов, 69), Осипенко, Трошечкин, Мурнин, Бирюков, Саталкин (Болов, 69), Альшин.

Судья: Волошин (Смоленск).