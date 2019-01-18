"Спартак-2" отправился на сборы в Турцию

"Спартак-2" сегодня вылетел из Москвы в турецкий Белек, где до 2 февраля пройдет тренировочный сбор команды под руководством главного тренера Виктора Булатова​, сообщает официальный сайт красно-белых.

Команда вылетела в следующем составе:

Вратари: Данила Ермаков, Владислав Терешкин;

Защитники: Максим Актисов, Артем Воропаев, Артем Горбулин, Александр Лихачев, Артем Мамин, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин;

Полузащитники: Солтмурад Бакаев, Никита Бакалюк, Петр Володкин, Максим Калачевский, Данил Полубояринов, Егор Рудковский, Николай Тюнин;

Нападающие: Дмитрий Маркитесов, Сильванус Нимели, Данила Прошляков, Александр Руденко, Тиерно Тиуб.

Еще три игрока находятся на просмотре.

​В рамках сбора у "Спартака-2" запланировано три товарищеских матча. Подопечные Булатова сыграют против сборной Азербайджана U21 (24 января), болгарской "Ардой" (29-го) и казахстанским "Иртышом" (1 февраля).