"Спартак-2" отправился на сборы в Турцию

"Спартак-2" сегодня вылетел из Москвы в турецкий Белек, где до 2 февраля пройдет тренировочный сбор команды под руководством главного тренера Виктора Булатова, сообщает официальный сайт красно-белых.
Команда вылетела в следующем составе:
Вратари: Данила Ермаков, Владислав Терешкин;
Защитники: Максим Актисов, Артем Воропаев, Артем Горбулин, Александр Лихачев, Артем Мамин, Тургай Мохбалиев, Даниил Петрунин;
Полузащитники: Солтмурад Бакаев, Никита Бакалюк, Петр Володкин, Максим Калачевский, Данил Полубояринов, Егор Рудковский, Николай Тюнин;
Нападающие: Дмитрий Маркитесов, Сильванус Нимели, Данила Прошляков, Александр Руденко, Тиерно Тиуб.
Еще три игрока находятся на просмотре.
В рамках сбора у "Спартака-2" запланировано три товарищеских матча. Подопечные Булатова сыграют против сборной Азербайджана U21 (24 января), болгарской "Ардой" (29-го) и казахстанским "Иртышом" (1 февраля).
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-01-18-spartak-2_otpravilsya_na_sbor_v_turtsiyu/