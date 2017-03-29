"Спартак-2" оштрафован на 50 тысяч рублей за матч с "Балтикой"

В Доме футбола прошло очередное заседание КДК РФС, сообщает официальный сайт РФС. По итогам заседания принято решение оштрафовать "Спартак-2" на 50 тысяч рублей за неподобающее поведение команды (удаление двух игроков команды в одном матче) по итогам поединка 28-го тура ФНЛ против "Балтики" (1:2).

"Тосно" и московское "Динамо" по итогам очной встречи 28-го тура ФНЛ (1:2) оштрафованы на 40 тысяч каждый за неправомерные действия зрителей, выразившиеся в поджоге кресел. Помимо этого, "Динамо" оштрафовано еще на 25 тысяч рублей за использование и бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий.