"Спартак-2" одержал победу над "Тюменью"

"Спартак-2" победил "Тюмень" со счетом 3:1 в матче 19-го тура ФНЛ. Голами в составе красно-белых отметились Сильванус Нимели, Александр Ломовицкий и Фэшн Сакала. Единственный гол за "Тюмень" забил Владимир Лешонок.

"Спартак-2" поднялся на восьмое место в турнирной таблице, "Тюмень" идет на 18-й строчке.

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19-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Тюмень" - 3:1 (2:0)

Голы: Нимели, 27 (1:0). Ломовицкий, 36 (2:0). Сакала, 73 (3:0). Лешонок, 88 (3:1).

"Спартак-2": Терешкин, Сокол, Рассказов, Мамин, Лихачев (Хомуха, 85), Щербаков, Полубояринов, Пантелеев, Ломовицкий (Руденко, 74), Сакала, Нимели (Самбу, 82).

"Тюмень": Обухов, Шакуро, Гузь, Мурачев (Павленко, 57), Маслов, Богатырев (Ставпец, 65), Рябокобыленко (Чуканов, 46), Лешонок, Чудин, Саламатов, Юсупов.

Предупреждение: Гузь, 15.

Судья: Чистяков (Азов).

22 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".