"Спартак-2" обыграл "Нефтехимик" и поднялся на третье место в таблице ФНЛ

"Спартак-2" победил "Нефтехимик" в матче 33-го тура первенства России в ФНЛ. Единственный мяч провел Денис Давыдов. Красно-белые временно поднялись в турнирной таблице на третье место. Напомним, что по регламенту играть в стыковых матчах за попадание в премьер-лигу дубль команды премьер-лиги не может.

Первенство России

ФНЛ

33-й тур

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Спартак-2" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Давыдов, 76.

"Нефтехимик": Комаров, Морозов, Кобахидзе, Сурков, Бойчук (Пытлев, 34), Маляка, Петролай, Корнилов (Ситдиков, 86), Галиакберов (Воронкин, 68), Бабырь, Муллин (Гаглоев, 82).

"Спартак-2": Филиппов, Хомуха, Шанбиев, Кутин (Нимели, 46), Лихачев, Бакаев (Сокол, 81), Савичев, Самсонов (Полубояринов, 90+1), Пантелеев, Давыдов (Федчук, 80), Мелкадзе.

Предупреждение: Шанбиев, 42.

Удаление: Сурков, 30.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).