"Спартак-2" не смог обыграть "Волгарь"

"Спартак-2" сыграл на выезде вничью с астраханским "Волгарем" в рамках 12-го тура ФНЛ. Москвичи занимают четвертое место в турнирной таблице с 21 набранным очком. "Волгарь" расположился строчкой ниже.

Первенство России

ФНЛ

12-й тур

"Волгарь" (Астрахань) – "Спартак-2" (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: Федчук, 31 (0:1). Жестоков, 70 (1:1).

"Волгарь": Бучнев, Стешин, Зарипов, Жестоков, Зуйков, Болонин (Скворцов, 76), Шалаев, Акбашев (Жабкин, 85), Сутормин, Дышеков (Букия, 67), Веркашанский (Радченко, 72).

"Спартак-2": Филиппов, Шанбиев, Лихачев, Хомуха, Савичев (Руденко, 87), Пантелеев (Бакаев, 74), Леонтьев, Самсонов, Гулиев, Федчук, Давыдов (Синодзука, 66).

Предупреждения: Болонин, 74. Синодзука, 78. Зуйков, 84. Самсонов, 89.

Судья: Кукуян (Сочи).

10 сентября. Астрахань. Стадион "Центральный".

"Балтика" (Калининград) – "Тамбов" – 1:2 (1:1)

Голы: Столяренко, 11 (0:1). Суханов, 23 (1:1). Поярков, 76 (1:2).

"Балтика": Вамбольт, Пономарев, Зимулька, Марущак, Почивалин (Родионов, 47), Каленкович, Славнов (Помогаев, 63), Цимбал (Елисеев, 81), Суханов, Малеев, Соломатин (Подбельцев, 74).

"Тамбов": Смирнов, Овсиенко, Столяренко, Рыбин, Шляков, Дутов, Трусевич (Поярков, 67), Шевчук, Чернышов (Сорокин, 58), Зюзин (Каюмов, 60), Дорожкин (Алумона, 85).

Предупреждения: Чернышов, 20. Суханов, 31. Пономарев, 45. Соломатин, 59.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

10 сентября. Калининград. Стадион "Балтика".

"Шинник" (Ярославль) – "Мордовия" (Саранск) – 1:0 (0:0)

Гол: Чистяков, 72.

"Шинник": Яшин, Ятченко, Евсеев, Гоцук, Царикаев, Чистяков, Сиротов, Султонов (Лаук, 46), Дзахов (Нетфуллин, 62), Подоляк (Земсков, 46), Низамутдинов (Ослоновский, 88).

"Мордовия": Леонов, Иванов (Алхазов, 81), Молодцов, Сабитов, Багаев, Осипов, Дегтярев, Захарченко (Лебедев, 73), Астафьев, Кренделев, Саркисов.

Предупреждения: Евсеев, 40. Чистяков, 51. Иванов, 70. Осипов, 85.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

10 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник".