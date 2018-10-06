"Спартак-2" и "Тюмень" сыграли вничью в матче 15-го тура ОЛИМП-ФНЛ (0:0). Москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. "Тюмень" с 17 очками располагается на 12-й строчке.

Олимп - ФНЛ

15-й тур

"Спартак-2" (Москва) - "Тюмень" - 0:0

"Спартак-2" (Москва): Терешкин, Воропаев, Лихачев, Миронов, Пантелеев, Тюнин, Полубояринов, Бакаев (Мазуров, 86), Нимели (Рудковский, 66), Мелкадзе, Руденко.

"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Васиев (Хайманов, 68), Столяренко, Козлов, Лаук (Вотинов, 55), Леонтьев, Рябокобыленко (Глухов, 84), Лешонок (Парняков, 62), Чудин, Теленков.

Предупреждения: Васиев, 53. Мелкадзе, 75.

Судья: Панин (Московская область).

6 октября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

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