"Спартак-2" и питерское "Динамо" сыграли вничью

Матч 36-го тура первенства ФНЛ между "Спартаком-2" и питерским "Динамо" завершился вничью со счетом 2:2.

У второй команды "Спартака" отличились Владислав Пантелеев (с пенальти) и Джуниор Сакала, у гостей – Андрей Батютин и Артем Кулишев.

"Спартак-2" занимает 13-е место в турнирной таблице с 39 очками. "Динамо" на восьмом месте – 52 очка.

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36-й тур

"Спартак-2" (Москва) – "Динамо" (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:0)

Голы: Пантелеев, 34 – с пенальти (1:0). Кулишев, 50 (1:1). Батютин, 57 (1:2). Сакала, 74 (2:2).

"Спартак-2": Максименко, Сокол, Хомуха, Шанбиев (Щербаков, 72), Лихачев, Ломовицкий (Самбу, 87), Леонтьев, Полубояринов, Пантелеев (Давыдов, 69), Нимели (Руденко, 53), Сакала.

"Динамо": Генералов, Ходжаниязов, Бабенков, Коваленко, Юрганов, Соловьев (Житников, 83), Кулишев, Лагатор, Рогов (Батютин, 46), Барсов (Власов, 80), Киреенко (Песегов, 46).

Предупреждения: Лихачев, 11. Рогов, 44. Сокол, 80.

Судья: Кукуляк (Калуга).

2 мая. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".