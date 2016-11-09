Совет ВФСО "Динамо" не будет рассматривать вопрос о банкротстве ФК

Попечительский совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" не будет рассматривать вопрос о возможном банкротстве футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщил председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.

– Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве клуба, но принять все меры к исправлению ситуации, для чего создается рабочая группа из всех представителей силовых министерств и ведомств, входящих в "Динамо", – приводит "Р-Спорт" слова Стржалковского. – Необходимо провести расследование причин, приведших к таким плачевным результатам при весьма значительном финансировании. "Динамо" будет существовать, однако прежней счастливой жизни для футбольных агентов и околофутбольных чиновников, за которую они так любили "Динамо", уже не будет.