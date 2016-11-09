22:14 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Совет ВФСО "Динамо" не будет рассматривать вопрос о банкротстве ФК

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Игорь ДЕНИСОВ ушел в аренду в "Локомотив", но бело-голубые все равно платят ему часть зарплаты."Динамо" на краю гибели

Попечительский совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" не будет рассматривать вопрос о возможном банкротстве футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщил председатель общества "Динамо" Владимир Стржалковский.

– Совет решил не рассматривать вопрос о банкротстве клуба, но принять все меры к исправлению ситуации, для чего создается рабочая группа из всех представителей силовых министерств и ведомств, входящих в "Динамо", – приводит "Р-Спорт" слова Стржалковского. – Необходимо провести расследование причин, приведших к таким плачевным результатам при весьма значительном финансировании. "Динамо" будет существовать, однако прежней счастливой жизни для футбольных агентов и околофутбольных чиновников, за которую они так любили "Динамо", уже не будет.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161109/1112045580.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

уткин сегодня красиво прошелся по динаме за все годы, объяснив "причины". ворье вы.

23:03

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