15:45 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Совет директоров "Балтики" начнется в 16.00

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Начальник команды "Балтики" Евгений Буда прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о возможном приходе в клуб бывшего спортивного директора "Локомотива" Кирилла Котова и экс-главного тренера железнодорожников Игоря Черевченко.

– Сегодня в Калининграде в 16 часов по местному времени состоится Совет директоров, – говорит Буда. – Пока говорить о чем-то конкретном преждевременно.

По информации "СЭ", и Котов, и экс-менеджер армавирского "Торпедо" Тимур Лепсая, который также может приступить к работе в "Балтике", уже побывали в Калининграде с визитом, осмотрев инфраструктуру клуба. (Любовь КОНЯЕВА)

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