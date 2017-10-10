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10:07 | Футбол — ФНЛ

Сотрудников Росгвардии Оренбуржья подозревают в избиении фанатов "Крылья Советов"


И.о. старшего помощника руководителя СК РФ по Оренбургской области Татьяна Музыченко отметила, что сотрудники Росгвардии допустили нарушения при задержании футбольных болельщиков из Самары во время матча ФНЛ "Оренбург" - "Крылья Советов" (3:2). Музыченко также добавила, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

– Доследственная проверка установила, что сотрудники Росгвардии допустили нарушения при задержании болельщиков, применили физическую силу, которая выходила за пределы их полномочий, – цитирует "Р-Спорт" Музыченко. – Возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к нарушению.

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https://rsport.ria.ru/football/20171010/1126968772.html

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