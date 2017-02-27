Сотрудники "Луча-Энергии" могут приостановить свою работу вслед за футболистами

Пресс-атташе "Луча-Энергии" Андрей Вялков сообщил, что работа административного состава клуба может быть приостановлена из-за долгов по заработной плате. Ранее капитан команды Алексей Ребко рассказал "СЭ", что команда намерена бойкотировать тренировки из-за долгов по зарплате и премиальным.

– Завтра будет собрание сотрудников клуба, которые находятся во Владивостоке, – цитирует ТАСС Вялкова. – Там будет стоять вопрос о приостановке работы персонала, просто уже заканчивается февраль, а зарплату так никто не получил, поэтому все решили поддержать футболистов. Это те сотрудники, кто находится в офисе, административный состав, и, возможно, детско-юношеская школа.