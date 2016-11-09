"Сокол" вырвал победу у нальчикского "Спартака"

В матче 21-го тура первенства ФНЛ "Сокол" на своем поле обыграл нальчикский "Спартак" со счетом 2:1. Отметим, что саратовский клуб уступал по ходу встречи, но смог перехватить инициативу во втором тайме.

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ФНЛ

21-й тур

"Сокол" (Саратов) – "Спартак" (Нальчик) – 2:1 (0:1)

Голы: Дроздов, 23 (0:1). Романенко, 63 (1:1). Домшинский, 82 (2:1).

"Сокол": Федоров (Барсуков, 47), А.Семенов, Ходырев, Климов, Пасько, Романенко (Дергачев, 90+1), Хрущев (Домшинский, 80), Перченок (Дудолев, 65), Мануковский, Паштов, Галыш.

"Спартак" Нч: Антипов, Мурачев, Соблиров, Кузнецов, Макоев, Дашаев, Крамаренко, Дроздов (В.Семенов, 84), Войнов (Каркаев, 66), Гугуев (Мухаммад, 35. Богатырев, 75), Ахъядов.

Предупреждения: Хрущев, 60. Мануковский, 84.

Судья: Панин (Дмитров).

9 ноября. Саратов. Стадион "Локомотив".