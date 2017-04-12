19:57 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Сокол" выиграл у "Факела", прервав безвыигрышную серию из 10 матчей

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"Сокол" на своем поле переиграл "Факел" в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Это первая победа саратовской команды за последние 10 встреч.

Клуб из Саратова идет на 18-м месте в турнирной таблице, а воронежский коллектив занимает 5-ю строчку.

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31-й тур 

"Сокол" (Саратов) - "Факел" (Воронеж) - 2:1 (0:1)

Голы: Осипенко, 7 (0:1). Мануковский, 57 (1:1). Мануковский, 61 (2:1). 

"Сокол": Федоров, Семенов, Ходырев, Магадиев, Климов, Хрущев (Паштов, 52), Дудолев (Васянович, 56), Романенко, Мануковский (Пасько, 80), Плэтикэ, Галыш (Бакланов, 85).

"Факел": Саутин, Иванов, Багаев (Арустамян, 69), Тихий, Шахов, Курилов, Осипенко, Каюмов (Свежов, 70), Трошечкин, Касьян, Болов (Бирюков, 69).

Предупреждения: Климов, 47. Касьян, 70. Мануковский, 78. Федоров, 90+1. 

Удаление: Климов, 55. 

Судья: Куликов (Саранск).

12 апреля. Саратов. Стадион "Локомотив".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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