"Сокол" выиграл у "Факела", прервав безвыигрышную серию из 10 матчей

"Сокол" на своем поле переиграл "Факел" в матче 31-го тура первенства ФНЛ. Это первая победа саратовской команды за последние 10 встреч.

Клуб из Саратова идет на 18-м месте в турнирной таблице, а воронежский коллектив занимает 5-ю строчку.

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31-й тур

"Сокол" (Саратов) - "Факел" (Воронеж) - 2:1 (0:1)

Голы: Осипенко, 7 (0:1). Мануковский, 57 (1:1). Мануковский, 61 (2:1).

"Сокол": Федоров, Семенов, Ходырев, Магадиев, Климов, Хрущев (Паштов, 52), Дудолев (Васянович, 56), Романенко, Мануковский (Пасько, 80), Плэтикэ, Галыш (Бакланов, 85).

"Факел": Саутин, Иванов, Багаев (Арустамян, 69), Тихий, Шахов, Курилов, Осипенко, Каюмов (Свежов, 70), Трошечкин, Касьян, Болов (Бирюков, 69).

Предупреждения: Климов, 47. Касьян, 70. Мануковский, 78. Федоров, 90+1.

Удаление: Климов, 55.

Судья: Куликов (Саранск).

12 апреля. Саратов. Стадион "Локомотив".