"Сокол" сыграл вничью десятый матч в ФНЛ

"Тюмень" и "Сокол" сыграли вничью в матче 16-го тура первенства России в ФНЛ. Для саратовской команды это десятая ничья в 16 играх.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Тюмень" - "Сокол" (Саратов) - 1:1 (0:0)

Голы: Чудин, 68 (1:0). Ахмедов, 85 - в свои ворота (1:1).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шакуро, Пустозеров (Теленков, 68), Павленко (Рябокобыленко, 83), Чудин, Шляпкин, Кленкин, Мамтов, Чуканов.

"Сокол": Федоров, Ходырев, Пасько, Васянович, Климов, Плэтикэ, Хрущев (Перченок, 78), Мануковский, Романенко, Паштов (Домшинский, 78), Галыш.

Предупреждения: Романенко, 23. Галыш, 66. Паштов, 76. Чуканов, 90+1.

Судья: Недвижай (Ставрополь).