"Сокол" спасся от поражения в игре с "Динамо", Панченко забил

В матче 18-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Соколом" – 1:1. На гол нападающего сборной России Кирилла Панченко гости ответили мячом со штрафного Игоря Климова, забитым на 89-й минуте.
Бело-голубые не могут победить на протяжении уже трех туров. Несмотря на это, они продолжают лидировать в таблице первенства. "Сокол" по-прежнему идет в зоне вылета, занимая 18-ю строчку.
Первенство России
ФНЛ
18-й тур
"Динамо" (Москва) – "Сокол" (Саратов) – 1:1 (0:0)
Голы: Панченко, 79 (1:0). Климов, 89 (1:1).
"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Темников (Бюттнер, 57), Хольмен, Рыков, Катрич (Соснин, 46), Зотов, Сапета (Луценко, 75), Бечирай, Панченко.
"Сокол": Федоров, Семенов, Пасько, Васянович, Климов, Хрущев (Перченок, 64), Плэтикэ, Дудолев (Дергачев, 72), Романенко (Домшинский, 80), Мануковский (Паштов, 67), Галыш.
Предупреждение: Перченок, 71.
Судья: Фисенко (Владивосток).
22 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".
egoshin-alex
Полная беспомощность при стандартах. Чтобы не дать ударить со 2 этажа достаточно касаться подопечного плечом... А тут никого поблизости!.. По карману надо бить не только прямого виновника пропущенного гола, но и Ковтуна. Столько голов со стандартов пропущено!
21:43
blue-white!
Хрюны, вы там шибко не радуйтесь, всё равно чемпионами не станете! Ваш удел Кубок соли!)))
21:36
MAYERICK
Надо же, опять урновской деФФочке забили...ай-ай-яй....
21:33
Spartak-Online1
Браво Сокол! Браво Земляки! Бананамама!!!))) Ну почти)))
21:28
arkan08
Да, только бело-голубые. Цвета исторические, хотя со временем и посинели.
21:26
Монте-Кристо (Мститель) .
Как появилось новое руководство в Динамо, то команда поплыла. Пришли спецы по утилизацию и сливу клубов в небытие. Профи ! И игроки в курсе того, какие долги у Динамо. Как ВТБ красиво клуб подставил. Боюсь, что март 2017 года Динамо может не пережить.
21:22