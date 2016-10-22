21:12 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Сокол" спасся от поражения в игре с "Динамо", Панченко забил

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В матче 18-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Соколом" – 1:1. На гол нападающего сборной России Кирилла Панченко гости ответили мячом со штрафного Игоря Климова, забитым на 89-й минуте.

Бело-голубые не могут победить на протяжении уже трех туров. Несмотря на это, они продолжают лидировать в таблице первенства. "Сокол" по-прежнему идет в зоне вылета, занимая 18-ю строчку.

Первенство России

ФНЛ

18-й тур

"Динамо" (Москва) – "Сокол" (Саратов) – 1:1 (0:0)

Голы: Панченко, 79 (1:0). Климов, 89 (1:1).

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Темников (Бюттнер, 57), Хольмен, Рыков, Катрич (Соснин, 46), Зотов, Сапета (Луценко, 75), Бечирай, Панченко.

"Сокол": Федоров, Семенов, Пасько, Васянович, Климов, Хрущев (Перченок, 64), Плэтикэ, Дудолев (Дергачев, 72), Романенко (Домшинский, 80), Мануковский (Паштов, 67), Галыш.

Предупреждение: Перченок, 71.

Судья: Фисенко (Владивосток).

22 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (6)
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egoshin-alex

Полная беспомощность при стандартах. Чтобы не дать ударить со 2 этажа достаточно касаться подопечного плечом... А тут никого поблизости!.. По карману надо бить не только прямого виновника пропущенного гола, но и Ковтуна. Столько голов со стандартов пропущено!

21:43

blue-white!

Хрюны, вы там шибко не радуйтесь, всё равно чемпионами не станете! Ваш удел Кубок соли!)))

21:36

MAYERICK

Надо же, опять урновской деФФочке забили...ай-ай-яй....

21:33

Spartak-Online1

Браво Сокол! Браво Земляки! Бананамама!!!))) Ну почти)))

21:28

arkan08

Да, только бело-голубые. Цвета исторические, хотя со временем и посинели.

21:26

Монте-Кристо (Мститель) .

Как появилось новое руководство в Динамо, то команда поплыла. Пришли спецы по утилизацию и сливу клубов в небытие. Профи ! И игроки в курсе того, какие долги у Динамо. Как ВТБ красиво клуб подставил. Боюсь, что март 2017 года Динамо может не пережить.

21:22

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