"Сокол" спасся от поражения в игре с "Динамо", Панченко забил

В матче 18-го тура первенства ФНЛ "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Соколом" – 1:1. На гол нападающего сборной России Кирилла Панченко гости ответили мячом со штрафного Игоря Климова, забитым на 89-й минуте.

Бело-голубые не могут победить на протяжении уже трех туров. Несмотря на это, они продолжают лидировать в таблице первенства. "Сокол" по-прежнему идет в зоне вылета, занимая 18-ю строчку.

Первенство России

ФНЛ

18-й тур

"Динамо" (Москва) – "Сокол" (Саратов) – 1:1 (0:0)

Голы: Панченко, 79 (1:0). Климов, 89 (1:1).

"Динамо": Шунин, Терехов, Козлов, Темников (Бюттнер, 57), Хольмен, Рыков, Катрич (Соснин, 46), Зотов, Сапета (Луценко, 75), Бечирай, Панченко.

"Сокол": Федоров, Семенов, Пасько, Васянович, Климов, Хрущев (Перченок, 64), Плэтикэ, Дудолев (Дергачев, 72), Романенко (Домшинский, 80), Мануковский (Паштов, 67), Галыш.

Предупреждение: Перченок, 71.

Судья: Фисенко (Владивосток).

22 октября. Химки. Стадион "Арена Химки".