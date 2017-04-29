"Сокол" одолел "Тюмень"

В матче 34-го тура первенства ФНЛ "Сокол" на своем поле нанес поражение "Тюмени" – 1:0. Автором единственного гола стал Андрей Семенов. Саратовцы занимают 16-е место в таблице. "Тюмень" идет девятой.

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ФНЛ

34-й тур

"Сокол" (Саратов) – "Тюмень" (Тюмень) – 1:0 (0:0)

Гол: Семенов, 64.

"Сокол": Федоров, Семенов, Климов, Ходырев, Пасько, Магадиев, Романенко, Дудолев (Васянович, 78), Мануковский, Плэтикэ, Галыш (Шпитальный, 90+1).

"Тюмень": Обухов, Маслов, Шакуро (Чуканов, 75), Гузь, Ахмедов, Шляпкин, Теленков (Лешонок, 57), Рябокобыленко, Кленкин, Чудин, Мамтов.

Предупреждения: Теленков, 21. Маслов, 40.

Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).

29 апреля. Саратов. Стадион "Локомотив".