"Сокол" одолел "Тюмень"

В матче 34-го тура первенства ФНЛ "Сокол" на своем поле нанес поражение "Тюмени" – 1:0. Автором единственного гола стал Андрей Семенов. Саратовцы занимают 16-е место в таблице. "Тюмень" идет девятой.
Первенство России
ФНЛ
34-й тур
"Сокол" (Саратов) – "Тюмень" (Тюмень) – 1:0 (0:0)
Гол: Семенов, 64.
"Сокол": Федоров, Семенов, Климов, Ходырев, Пасько, Магадиев, Романенко, Дудолев (Васянович, 78), Мануковский, Плэтикэ, Галыш (Шпитальный, 90+1).
"Тюмень": Обухов, Маслов, Шакуро (Чуканов, 75), Гузь, Ахмедов, Шляпкин, Теленков (Лешонок, 57), Рябокобыленко, Кленкин, Чудин, Мамтов.
Предупреждения: Теленков, 21. Маслов, 40.
Судья: СИДЕНКОВ (Санкт-Петербург).
29 апреля. Саратов. Стадион "Локомотив".