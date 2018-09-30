"Сочи" забил 6 голов "Чертаново", "Спартак-2" обыграл "Мордовию"

"Сочи" разгромил "Чертаново" в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ - 6:2. Сочинцы обошли соперников в таблице, поднявшись на седьмое место.

В другой встрече "Спартак-2" одолел "Мордовию" и поднялся на вторую строчку в таблице.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

14-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Спартак-2" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Пантелеев, 56.

"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Деревягин (Юсупов, 88), Сухарев, Климов, Дворецков (Орлов, 82), Поярков, Петров, Руст.Мухаметшин (Киреев, 72), Русл.Мухаметшин, Обухов (Маркин, 77).

"Спартак-2": Терешкин, Лихачев, Воропаев, Миронов, Полубояринов, Пантелеев, Тюнин, Бакаев (Рудковский, 77), Нимели (Петрунин, 90+1), Мелкадзе, Руденко (Мазуров, 90+1).

Предупреждения: Тюнин, 53. Миронов, 79. Поярков, 85. Нимели, 90.

Судья: Чембулатов (Кострома).

30 сентября. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

"Чертаново" (Москва) - "Сочи" - 2:6 (1:2)

Голы: Барсов, 30 (0:1). Сарвели, 36 (1:1). Соловьев, 40 (1:2). Барсов, 46 (1:3). Редькович, 67 - в свои ворота (1:4). Цыпченко, 87 (2:4). Обольский, 90 (2:5). Горбунов, 90+1 (2:6).

"Чертаново": Радионов, Паршиков, Бартасевич (Горшков, 76), Солдатенков, Редькович, Глушенков, Умяров, Витюгов, Ежов (Майрович, 86), Зиньковский (Цыпченко, 72), Сарвели (Великородный, 79).

"Сочи": Заболотный, Калугин, Почивалин (Горбунов, 51), Миладинович, Макеев, Соловьев (Лагатор, 53), Померко, Бурмистров (Косянчук, 78), Песегов, Саная (Обольский, 84), Барсов.

Предупреждение: Макеев, 51.

Удаление: Редькович, 77.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

30 сентября. Домодедово. Стадион "Авангард".