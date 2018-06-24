"Сочи", скорее всего, не сможет начать сезон на "Фиште"

"Сочи", скорее всего, не сможет начать новый сезон ФНЛ на стадионе "Фишт", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на гендиректора клуба клуба Дмитрия Рубашко. Клуб "Сочи" появится после переезда в столицу зимней Олимпиады-2014 "Динамо" Санкт-Петербург. Питерцы заняли шестое место в ФНЛ в сезоне-2017/18. После завершения сезона стало известно о переезде команды в Сочи и смене названия.

- Скорее всего, не получится начать сезон на "Фиште", возможно, он не будет готов, - сказал Рубашко. - В качестве резервной арены рассматриваем стадион "Юг Спорт" имени Метревели. Решаем вопрос с базой, есть несколько мест, выберем лучшее для нас, хотелось бы тренироваться в Адлере.