"Сочи" рассчитывает начать играть на "Фиште" в течение месяца

Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко выразил надежду, что клуб сможет начать играть на стадионе "Фишт" в течение месяца. Клуб этим летом переехал в Сочи из Санкт-Петербурга этим летом и сменил название (раньше он назывался "Динамо"). "Фишт" станет для команды домашним стадионом, но сезон начнет на другой арене.

- Первый домашний матч сезона проведем на стадионе "Юг Спорт" имени Метревели, - цитирует "Р-Спорт" Рубашко. - На "Фиште" сейчас идет демонтаж оборудования после чемпионата мира, нужно также поработать с газоном. Вчера обошли с руководством стадиона спортивный объект, посмотрели все. Есть понимание, в каком направлении работать. Надеемся, что в течение месяца сможем утрясти эти моменты и начать играть на "Фиште".