"Сочи" может заменить "Кубань" в ФНЛ

"Сочи" может занять место "Кубани" в следующем сезоне ФНЛ, утверждает sportbox.ru. Кроме того, ряд игроков краснодарского клуба могут перейти в команду из столицы Олимпиады-2014. "Кубань" идет на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ, но испытывает финансовые трудности.

"Сочи" в группе "Юг" ПФЛ идет на пятом месте, отставая на 15 очков от "Ротора". Напомним, что по регламенту ФНЛ в случае отказа от участия в сезоне одной из команд преимущественное право остаться в лиге получает вылетевшая команда.

"Сочи" был основан в 2013 году, пропустил прошлый сезон из-за проблем с финансированием, однако вновь прошел лицензирование летом 2016 года и был включен в число участников турнира. Ранее в Сочи играла команда "Жемчужина", самым успешным результатом которой стало девятое место в сезоне-1994. В остальных чемпионатах команда не поднималась выше 13-й строчки, трижды расформировывалась и в 2013 году окончательно прекратила существование.

В этом году в Сочи открылся стадион "Фишт", который примет четыре игры группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал чемпионата мира-2018.