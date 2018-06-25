"Сочи" может начать новый сезон ФНЛ не на стадионе "Фишт"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко заявил, что клуб может начать новый сезон ФНЛ не на стадионе "Фишт" из-за проблем с вопросами безопасности на матчах.

В начале июня клуб объявил о переименовании "Динамо" (Санкт-Петербург) в "Сочи" и переезде в одноименный южный город. Позже стало известно, что переговоры по использованию стадиона "Фишт" в качестве домашней арены подходят к завершению.

- С нашей стороны требуется большая подготовка для проведения российских матчей, - цитирует ТАСС Рубашко. - В том числе подготовка стюардов и обеспечение безопасности. Мы не успеем на должном уровне организовать обеспечение безопасности. Нам надо подготовиться, и все критерии должны быть выполнены на высочайшем уровне. Из-за того, что там сейчас проходит чемпионат мира, мы чисто технически не можем этим заниматься. У нас есть резервный стадион "Юг Спорт", там будет проще обеспечить безопасность. Мы ведем работу в этом направлении, пока каких-то сроков давать не хочется, кое-какие решения принимаются уже по мере возможности, в частности с пожарными. Нам нужно время, и мы все наладим, все будет нормально.

Напомним, "Динамо" завершило прошлый сезон ФНЛ на шестом месте.