"Сочи" до закрытия трансферного окна пополнят один-два игрока

Главный тренер "Сочи" Александр Точилин сказал, что составе его команды в летнее трансферное окно пополнят один-два человека.

– На 99 процентов команда уже укомплектована, – цитирует "РИА Новости" Точилина. – Понятно, что есть время для заявочной кампании, скорее всего, 1-2 человека появятся. Но опять же мы берем футболистов не для того, чтобы наполнить заявку, а для того, чтобы каждый индивидуально мог принести нам много пользы. Соответственно, если кто-то появится, это будут те футболисты, которые будут достойны этой команды и в силу своей конкуренции будут прогрессировать и он, и его партнер.

После шести туров Олимп-Первенства ФНЛ команда из Краснодарского края занимает шестое место, набрав 11 очков. Завтра, 17 августа, "Сочи" проведет первый матч на принимавшем матчи ЧМ-2018 стадионе "Фишт". Соперником команды будет "Нижний Новгород".