"Сочи" будет платить 2,1 миллиона рублей за матч на "Фиште"

Стоимость аренды стадиона "Фишт" для футбольного клуба "Сочи" составит 2,1 миллиона рублей за один матч.

Арена принимала матчи чемпионата мира, после которых ее необходимо привести в соответствие с чемпионатом России. Первые две домашние игры первенства ФНЛ - 17 и 29 июля - "Сочи" провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.

"Сочи" планирует провести первый матч на стадионе "Фишт" 18 августа - против "Нижнего Новгорода".

- Ценообразование корректируется, договоренность уже есть, подпишем договор на днях, - цитирует ТАСС генерального директора клуба Дмитрия Рубашко. - На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть. Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет.