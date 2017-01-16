Со следующей недели в "Мордовии" начнут выплачивать долги

Министр спорта Мордовии Владимир Киреев сообщил, что со следующей недели клуб из Саранска начнет выплачивать долги перед футболистами. "Мордовия" находится в зоне вылета ФНЛ, в декабре РФС наложил на нее запрет на трансферы из-за задолженностей.

- У "Мордовии" задача закрепиться в ФНЛ в первой десятке, и мы будем делать упор на местных футболистов, - цитирует "Р-Спорт" Киреева. - Финансовая ситуация немного начинает выравниваться, мы со следующей недели начнем погашение долгов перед действующими футболистами.