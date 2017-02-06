Смородская опровергла информацию о работе в "Балтике"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская опровергла информацию о своем приходе в "Балтику". Ранее ряд СМИ написали, что Смородская может стать главой аутсайдера ФНЛ.

– Появилась информация, что в скором времени вы можете возглавить "Балтику". Так ли это на самом деле?

– Нет, это не так! Я не буду это комментировать! (Любовь КОНЯЕВА)

В понедельник Черевченко может возглавить "Балтику" //

В "Балтике" подтвердили переговоры с Черевченко