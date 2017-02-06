Смородская опровергла информацию о работе в "Балтике"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская опровергла информацию о своем приходе в "Балтику". Ранее ряд СМИ написали, что Смородская может стать главой аутсайдера ФНЛ.
– Появилась информация, что в скором времени вы можете возглавить "Балтику". Так ли это на самом деле?
– Нет, это не так! Я не буду это комментировать! (Любовь КОНЯЕВА)
В понедельник Черевченко может возглавить "Балтику" //
В "Балтике" подтвердили переговоры с Черевченко
Робат
Развалила "Локо" тетя Оля, а в "Балтику" она не пойдет!Вообще ее на пушечный выстрел к футболу не подпускать! Вообще какой дурак ей в свое время "Локо" доверил! По сих пор разгребают!
14:46
Разбанен досрочно
что? слишком мелко после бабла РЖД???
14:36