14:01 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Смородская опровергла информацию о работе в "Балтике"

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская опровергла информацию о своем приходе в "Балтику". Ранее ряд СМИ написали, что Смородская может стать главой аутсайдера ФНЛ.

– Появилась информация, что в скором времени вы можете возглавить "Балтику". Так ли это на самом деле?

– Нет, это не так! Я не буду это комментировать! (Любовь КОНЯЕВА)

В понедельник Черевченко может возглавить "Балтику" //
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Робат

Развалила "Локо" тетя Оля, а в "Балтику" она не пойдет!Вообще ее на пушечный выстрел к футболу не подпускать! Вообще какой дурак ей в свое время "Локо" доверил! По сих пор разгребают!

14:46

Разбанен досрочно

что? слишком мелко после бабла РЖД???

14:36

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