СМИ: проведение сборов "Авангарда" перед весенней частью ФНЛ под вопросом

Курский "Авангард" может отказаться от участия в Кубке ФНЛ, сообщают "РИА Новости". Также под угрозой срыва находится проведение сборов команды перед весенней частью первенства ФНЛ.

Источник, знакомый с ситуацией в клубе, сообщил, что после ухода Николая Волокитина с поста президента клуба, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт не выполняет обещания, которые местные власти дали президенту ФНЛ Игорю Ефремову.

Он также отметил, что с проблемами может столкнуться и детская академия "Авангарда", в которой занимаются 600 человек

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