12:57 | Футбол — ФНЛ

СМИ: "Луч-Энергия" нашел спонсора и может сменить название

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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с игроками и персоналом "Луча-Энергии", заявил о том, что у клуба появится спонсор, которым станет угольная компания. При этом он отметил, что дальневосточники могут сменить название и форму.

– Нужно, конечно, будет определиться с рекламой, да и с названием. Может, форма у вас поменяется – но это вопрос второй, – приводит Восток-Медиа слова Тарасенко. – Главное, что уже есть договоренности, и я думаю, все проблемы мы решим. Вы, главное, играйте хорошо.

Также одним из итогов собрания стали перестановки в руководстве футбольного клуба. Исполнительного директора "Луча" Александра Голубчикова отправили в отставку. Его место займет Евгений Стрижиченко. Отмечается, что на данный момент дальневосточники проходят процедуру банкротства.

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. Приморцы занимают 19-е место в первенство ФНЛ, набрав 20 очков в 21 матче.

"Нас не кормят, а легионеров выгнали из гостиницы за неуплату". Что творится в "Луче"?!

Дополнительная информация

https://www.newsvl.ru/sport/2017/11/08/164816/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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wedes

Луч перезаряжается.

13:41

zolton

Луч-Нигерия

13:24

Friend of Misery

Давно пора. Хоть какой-то хозяин появится у команды.

13:09

sc#6

Отлично, клуб проходит процедуру банкротства. Губер теперь может хоть златые горы обещать - главное до факта банкротства дотянуть. А там - какие долги по зарплатам??? Ничего не знаем. П.С. Ну хоть горячим супом футболистов накормили впервые за полгода - и то круто.

13:02

sc#6

То есть уже второй раз? Был "Луч-Энергия", сейчас по версии СЭ - "Луч-ЭнерИгия", а завтра что - "Луч-ЭнерИгИРия"?

13:00