СМИ: "Луч-Энергия" нашел спонсора и может сменить название

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с игроками и персоналом "Луча-Энергии", заявил о том, что у клуба появится спонсор, которым станет угольная компания. При этом он отметил, что дальневосточники могут сменить название и форму.
– Нужно, конечно, будет определиться с рекламой, да и с названием. Может, форма у вас поменяется – но это вопрос второй, – приводит Восток-Медиа слова Тарасенко. – Главное, что уже есть договоренности, и я думаю, все проблемы мы решим. Вы, главное, играйте хорошо.
Также одним из итогов собрания стали перестановки в руководстве футбольного клуба. Исполнительного директора "Луча" Александра Голубчикова отправили в отставку. Его место займет Евгений Стрижиченко. Отмечается, что на данный момент дальневосточники проходят процедуру банкротства.
Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. Приморцы занимают 19-е место в первенство ФНЛ, набрав 20 очков в 21 матче.
"Нас не кормят, а легионеров выгнали из гостиницы за неуплату". Что творится в "Луче"?!
wedes
Луч перезаряжается.
13:41
zolton
Луч-Нигерия
13:24
Friend of Misery
Давно пора. Хоть какой-то хозяин появится у команды.
13:09
sc#6
Отлично, клуб проходит процедуру банкротства. Губер теперь может хоть златые горы обещать - главное до факта банкротства дотянуть. А там - какие долги по зарплатам??? Ничего не знаем. П.С. Ну хоть горячим супом футболистов накормили впервые за полгода - и то круто.
13:02
sc#6
То есть уже второй раз? Был "Луч-Энергия", сейчас по версии СЭ - "Луч-ЭнерИгия", а завтра что - "Луч-ЭнерИгИРия"?
13:00