СМИ: "Луч-Энергия" нашел спонсора и может сменить название

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с игроками и персоналом "Луча-Энергии", заявил о том, что у клуба появится спонсор, которым станет угольная компания. При этом он отметил, что дальневосточники могут сменить название и форму.

– Нужно, конечно, будет определиться с рекламой, да и с названием. Может, форма у вас поменяется – но это вопрос второй, – приводит Восток-Медиа слова Тарасенко. – Главное, что уже есть договоренности, и я думаю, все проблемы мы решим. Вы, главное, играйте хорошо.

Также одним из итогов собрания стали перестановки в руководстве футбольного клуба. Исполнительного директора "Луча" Александра Голубчикова отправили в отставку. Его место займет Евгений Стрижиченко. Отмечается, что на данный момент дальневосточники проходят процедуру банкротства.

Напомним, что в минувшем туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба. Приморцы занимают 19-е место в первенство ФНЛ, набрав 20 очков в 21 матче.

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