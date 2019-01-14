СМИ: Курский "Авангард" может прекратить существование

Курский "Авангард" может прекратить свое существование. Футболисты на данный момент не вышли из отпуска. Подготовка ко второй части сезона в Олимп-ФНЛ под вопросом, сообщает "Вести-Курск".

Сообщается, что главная причина - задолженности по зарплате игрокам за четыре месяца. Игрокам не заплатили премиальные за весенние игры нынешнего чемпионата и прошлый сезон, когда "Авангард" играл в Кубке России. Это свыше 100 миллионов рублей.

По итогам осеннего сезона чемпионата Олимп-ФНЛ курский клуб занимает третье место в турнирной таблице и претендует на выход в РПЛ. В прошлом году региональный бюджет перечислил клубу 177 миллионов рублей. Сейчас проверку его финансовой отчетности проводит независимая аудиторская компания.