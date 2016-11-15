СМИ: глава совета директоров "Динамо" написал заявление об отставке

Председатель совета директоров "Динамо" Владимир Проничев написал заявление об уходе, сообщает ТАСС. Он вошел в состав совета в сентябре 2015 года, а в мае возглавил его. Ранее в августе он покинул должность председателя ВФСО "Динамо".

Также отмеается, что в клубе вновь наблюдаются задержки зарплаты, как в начале октября. Отмечается, что сделка по продаже непрофильных активов в Петровском парке так пока и не завершена, а именно на это полагалось нынешнее руководство "Динамо" в части закрытия долгов по зарплате. Во многом сделка не может быть закрыта по причине все еще не сменившегося совета директоров клуба. Ранее стало известно, что команда не примет участия в Кубке ФНЛ по финансовым причинам.

"Динамо" в текущем сезоне занимает первое место в турнире ФНЛ.