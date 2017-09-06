Словак Хорняк возглавил "Луч-Энергию"

Словак Жолт Хорняк назначен главным тренером "Луча-Энергии", сообщает официальный сайт ФНЛ. Помогать 44-летнему специалисту будет Бранислав Соколи. Ранее Хорняк возглавлял молодежку "Слована", после чего работал в армянских "Мике" и "Бананце". В качестве футболиста он играл в сборной Словакии и ряде клубов, включая московское "Динамо" в сезонах-2001 и 2002.

"Луч-Энергия" начал сезон под руководством Константина Емельянова, который на днях вошел в тренерский штаб Владимира Федотова в "Оренбурге". После 11 туров "Луч" занимает 15-е место в таблице ФНЛ.