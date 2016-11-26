"СКА-Хабаровск" забил 5 безответных голов "Кубани"

"СКА-Хабаровск" на своем поле разгромил "Кубань" в матче 24-го тура первенства ФНЛ. Хабаровская команда отправила пять безответных мячей в ворота соперника. Хет-триком отметился форвард Максим Казанков, а также по голу забили Владислав Никифоров и Руслан Корян.

Это третья подряд победа хабаровского коллектива, идущего на третьем месте в турнирной таблице. "Кубань" же не может выиграть уже в третьей встрече кряду.

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24-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Кубань" (Краснодар) - 5:0 (3:0)

Голы: Никифоров, 15 (1:0). Казанков, 43 (2:0). Корян, 45 (3:0). Казанков, 54 (4:0). Казанков, 87 (5:0).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Микуцкис, Эдиев (Удалый, 46), Карасев, Кацаев, Друзин, Димидко (Калинский, 71), Черевко, Никифоров, Корян (Лескано, 58), Кобялко (Казанков, 38).

"Кубань": Помазан, Бугаев (Щадин, 44), Зотов, Смирнов, Бендзь, Маляров, Гай, Якуба, Гогниев (Завезен, 73), Ильин (Лобкарев, 60), Обухов.

Предупреждения: Зотов, 17. Микуцкис, 26. Маляров, 41. Бендзь, 45+3.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

26 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.