"СКА-Хабаровск" утвердил Поддубского главным тренером за сутки до стыкового матча

Алексей Поддубский утвержден на посту главного тренера "СКА-Хабаровска", сообщает официальный сайт клуба. 44-летний специалист исполнял обязанности наставника команды после отставки Андрея Гордеева. Под его руководством дальневосточники провели в ФНЛ четыре матча, набрав 7 очков.

"СКА-Хабаровск" занял четвертое место в ФНЛ и пробился в стыковые матчи, где сыграет с "Оренбургом".

Первый стыковой матч "СКА-Хабаровск" - "Оренбург" состоится 25 мая, начало - в 12.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.