"СКА-Хабаровск" ушел от поражения в матче с "Зенитом-2"

В матче 14-го тура первенства ФНЛ "Зенит-2" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью - 1:1. В первом тайме сине-бело-голубые открыли счет, но на 57-й минуте хабаровчане поразили ворота соперника, установив окончательный счет игры.

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ФНЛ

14-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 1:1 (1:0)

Голы: Долгов, 27 (1:0). Корян, 57 (1:1).

"Зенит-2": Бабурин, Йованович, Карпов, Мустафин, Зуев, Чернов, Бавин, Исаев (Проничев, 75), Зырянов (Саламатов, 87), Евсеев, Долгов (Гасилин, 71).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Киреев, Удалый, Микуцкис, Калинский (Кобялко, 48), Дедечко, Кацаев, Черевко (Купчин, 24), Карасев (Воронкин, 75), Лескано (Корян, 46), Никифоров.

Предупреждения: Мустафин, 26. Никифоров, 90.

Судья: КУКУЯН (Сочи).

26 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".