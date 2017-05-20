"СКА-Хабаровск" сыграет в переходных матчах, "Енисей" - третий в ФНЛ

В матче 38-го тура первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Тамбовом" (2:2). Этот результат позволил хабаровской команде занять четвертое место в лиге и обеспечить себе участие в переходных матчах за право играть в премьер-лиге в следующем сезоне. "СКА-Хабаровск" сыграет с 13-й командой премьер-лиги.

В другом матче "Енисей" обыграл "Нефтехимик" со счетом 2:0. Красноярская команда заняла третье место и сыграет в переходных матчах с 14-й командой премьер-лиги. Первые переходные матчи состоятся 25 мая, ответные – 28 мая.

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Тамбов" – 2:2 (1:0)

Голы: Черевко, 14 (1:0). Корян, 50 – с пенальти (2:0). Дорожкин, 60 (2:1). Сорокин, 64 (2:2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев (Калинский, 46. Друзин, 69), Дедечко, Карасев, Черевко, Димидко, Корян, Лескано, Казанков (Астафьев, 66), Никифоров (Кобялко, 90).

"Тамбов": Вавилин, Михалев, Быстров (Рыбин, 60), Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 25), Трусевич (Часовских, 78), Мурнин, Делькин, Дорожкин (Григорян, 82).

Предупреждения: Дедечко, 18. Сорокин, 36. Быстров, 54. Рыбин, 70. Трусевич, 74. Делькин, 86. Корян, 89.

Судья: Анопа (Благовещенск).

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Енисей" (Красноярск) – 0:2 (0:0)

Голы: Самодин, 86 (0:1). Самодин, 90+1 (0:2).

"Нефтехимик": Книга, Морозов, Сорокин, Сурков, Маляка, Воронкин, Ситдиков, Матяш (Галиакберов, 60), Гелоян (Тараканов, 77), Бабырь, Муллин (Пытлев, 80).

"Енисей": Опарин, Тен (Саркисов, 46), Чичерин, Васильев, Кичин, Иванов (Фатуллаев, 85), Камеш (Малоян, 83), Ланин, Алиев, Козлов (Семакин, 75), Самодин.

Предупреждения: Кичин, 42. Саркисов, 90+1.

Судья: Борисов (Самара).