 "СКА-Хабаровск" сыграет в переходных матчах, "Енисей" - третий в ФНЛ. ФУТБОЛ - ФНЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
14:04 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"СКА-Хабаровск" сыграет в переходных матчах, "Енисей" - третий в ФНЛ

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В матче 38-го тура первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Тамбовом" (2:2). Этот результат позволил хабаровской команде занять четвертое место в лиге и обеспечить себе участие в переходных матчах за право играть в премьер-лиге в следующем сезоне. "СКА-Хабаровск" сыграет с 13-й командой премьер-лиги.

В другом матче "Енисей" обыграл "Нефтехимик" со счетом 2:0. Красноярская команда заняла третье место и сыграет в переходных матчах с 14-й командой премьер-лиги. Первые переходные матчи состоятся 25 мая, ответные – 28 мая.

Первенство России

ФНЛ

38-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Тамбов" – 2:2 (1:0)

Голы: Черевко, 14 (1:0). Корян, 50 – с пенальти (2:0). Дорожкин, 60 (2:1). Сорокин, 64 (2:2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев (Калинский, 46. Друзин, 69), Дедечко, Карасев, Черевко, Димидко, Корян, Лескано, Казанков (Астафьев, 66), Никифоров (Кобялко, 90).

"Тамбов": Вавилин, Михалев, Быстров (Рыбин, 60), Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 25), Трусевич (Часовских, 78), Мурнин, Делькин, Дорожкин (Григорян, 82).

Предупреждения: Дедечко, 18. Сорокин, 36. Быстров, 54. Рыбин, 70. Трусевич, 74. Делькин, 86. Корян, 89.

Судья: Анопа (Благовещенск).

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Енисей" (Красноярск) – 0:2 (0:0)

Голы: Самодин, 86 (0:1). Самодин, 90+1 (0:2).

"Нефтехимик": Книга, Морозов, Сорокин, Сурков, Маляка, Воронкин, Ситдиков, Матяш (Галиакберов, 60), Гелоян (Тараканов, 77), Бабырь, Муллин (Пытлев, 80).

"Енисей": Опарин, Тен (Саркисов, 46), Чичерин, Васильев, Кичин, Иванов (Фатуллаев, 85), Камеш (Малоян, 83), Ланин, Алиев, Козлов (Семакин, 75), Самодин.

Предупреждения: Кичин, 42. Саркисов, 90+1.

Судья: Борисов (Самара).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (22)
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Dax222

Хотя последний тур матчами с командами в нижней части таблице за исключение матча Урал - Уфа думаю преподнесет ни мало сюрпризов)

15:29

Dax222

С большой долей вероятности в Красноярск пожалует Оренбург, а Ска достанется команда его бывшего тренера.

15:22

rusfed 2.0

За Хабаровск и Красноярск!! )

15:19

rusfed 2.0

shpasic интересно, если Хабаровски всё-таки допустят в РФПЛ, то на каком туре у них закончатся деньги? 14:55 ____________________ а в ФНЛ они на поезде передвигаются, что ль? )

15:18

merniloskut

Кто сказал что Хабара заняла 4 место? Кто лезет поперёк???

15:14

Dax222

Смысл тогда вообще в ФНЛ барахтаться, проще команду распустить. Осталось только футбол и хоккей поднять на уровень выше и по праву край будет столицей Сибири и Дальнего востока в спортивном плане. Енисей и Ска вперёд!!!

15:11

,j,br

Красноярск и Хабаровск проходят в стыковые матчи!

15:07

Dax222

При адекватном судействе шансы есть у обеих команд! Но главное чтобы Енисей прошел! С деньгами в крае все в порядке, глядишь и норникель команде своего края деньжат подкинет.

15:05

Русский

Даёшь Красноярск и Хабаровск в РФПЛ!!!

15:05

Хряк

Есть прекрасная идея - 12 команд ! Этого хватит !!! Зачем лохматить бабушку, если этих команд больше и цитируя shpasic'а " на каком туре у них закончатся деньги?"

15:01

shpasic

интересно, если Хабаровски всё-таки допустят в РФПЛ, то на каком туре у них закончатся деньги?

14:55

Хряк

SP2 Отлично. Как раз три очка подаренные Спартаком-2 и стали решающими для Хабаровска. Что сказать. Спартаковский стиль... настоящий... )) 14:50---------------Мирча, это ты ? Я тебя узнал ! Ты уже научился ныть по-русски ? )))))

14:54

SP2

Отлично. Как раз три очка подаренные Спартаком-2 и стали решающими для Хабаровска. Что сказать. Спартаковский стиль... настоящий... ))

14:50

самарец

Хабаровск?)))) нет уж спасибо )) не надо)))

14:46

serzheo

Русский____ В Хабаровск слетай и поймешь, заодно поешь в голову.

14:31

Русский

serzheo Уже б давно сделали систему восток-запад, страна большая, оно полезнее было бы. 14:22 ____________________________________________ Сударь, в голову не только едят, ею ещё и думают иногда))) В чём же будет польза от разделения РФПЛ и ФНЛ на две зоны?!?

14:29

Jean4

serzheo, +++

14:28

serzheo

Уже б давно сделали систему восток-запад, страна большая, оно полезнее было бы.

14:22

Thomas_Boy_

Удачи Хабаровску!

14:21

rusfed 2.0

Чтоб Луческу с Грасией добровольно без отступных из России сбежали

14:14

GoaLapagos

ЗАСУДЯТ И ДВ И КРАСНОЯРСК ИБО НЕГОЖЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ ТУДА ЛЕТАТЬ

14:13