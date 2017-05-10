"СКА-Хабаровск" разгромил "Спартак-2"

В матче 36-го тура первенства ФНЛ "СКА-Хабаровск" одержал победу над "Спартаком-2" (3:0). В составе дальневосточников забитыми голами отличились нападающий Руслан Корян, полузащитник Денис Дедечко и форвард Владислав Никифоров. Благодаря этой победе хабаровчане поднялись на третье место в турнирной таблице, набрав 58 очков.

Первенство России

ФНЛ

36-й тур

"СКА-Хабаровск" - "Спартак-2" - 3:0 (1:0)

Голы: Корян, 35 (1:0). Дедечко, 49 (2:0). Никифоров, 54 (3:0).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Эдиев, Калинский, Дедечко (Друзин, 78), Черевко, Димидко, Никифоров (Купчин, 73), Лескано, Казанков (Киреев, 69), Корян (Астафьев, 60).

"Спартак-2": Филиппов, Хомуха, Лихачев, Шанбиев (Нимели, 55), Кутин, Леонтьев, Тимофеев, Бакаев (Руденко, 73), Савичев (Пантелеев, 77), Самсонов, Давыдов.

Предупреждение: Бакаев, 53.

Судья: Кукуляк (Калуга).

10 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.