"СКА-Хабаровск" потерял очки в Астрахани

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью с "Волгарем" в матче 33-го тура ФНЛ - 0:0. Команда после этого тура опустилась на пятое место в трунирной таблице, пропустив вперед "Енисей". В еще одном матче "Тамбов" минимально обыграл "Спартак" из Нальчика - 1:0.

Чемпионат России

ФНЛ

33-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Тамбов" - 0:1 (0:0)

Гол: Трусевич, 90 (0:1).

"Спартак": Антипов, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Марченко, Крамаренко, Богатырев (Бажев, 62), Ахриев (Чхапелия, 57), Мухаммад (Макоев, 69), Дроздов, Ахъядов (Бойчук, 75).

"Тамбов": Вавилин, Михалев, Быстров, Шляков, Горбатюк, Шевчук (Овсиенко, 90+1), Мурнин (Поярков, 87), Сорокин (Григорян, 82), Трусевич, Делькин (Алумона, 67), Часовских.

Предупреждения: Быстров, 34. Часовских, 52. Соблиров, 56. Алумона, 73. Макоев, 89.

Удаления: Соблиров, 79 (неспорт. повед.). Алумона, 79 (неспорт. повед.).

Судья: Соколов (Воронеж).

23 апреля. Нальчик. Стадион "Спартак".

"Волгарь" (Астрахань) - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 0:0

"Волгарь": Бучнев, Кирисов, Плиев, Таказов, Григорьев, Сутормин, Дышеков (Яковлев, 78), Кабутов (Болонин, 89), Шалаев, Веркашанский (Машуков, 79), Отставнов (Камилов, 64).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев (Озманов, 67), Микуцкис, Иванов, Удалый, Астафьев (Плетин, 84), Друзин (Киреев, 58), Калинский, Карасев, Казанков, Корян (Кобялко, 46).

Предупреждения: Корян, 22. Микуцкис, 71.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

23 апреля. Астрахань. Стадион "Центральный".