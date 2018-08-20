"СКА-Хабаровск" поставил перед Евсеевым задачу вернуться в премьер-лигу

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев отметил, что тренерские качества Вадима Евсеева помогут команде вернуться в премьер-лигу. По его словам, именно такая задача была поставлена клубом перед началом сезона.

- Прежде всего, хочу поблагодарить за проделанную работу Сергея Александровича Передню, - приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Канадлинцева. - Он согласился возглавить команду в непростое время и приложил максимум усилий, чтобы достойно завершить сезон в Премьер-лиге. Мы все прекрасно знаем, что работу тренера определяет результат. Попечительским советом клуба была поставлена задача – по итогам сезона вернуться в Премьер-лигу, и для ее решения тренерскому штабу были созданы, на наш взгляд, все необходимые условия. К сожалению, отсутствие результатов в последних матчах и стало основной причиной досрочного прекращения трудовых отношений с Сергеем Александровичем и его тренерским штабом.

В тоже время хочу пожелать успехов Вадиму Валентиновичу. Уверен, что его профессионализм, характер и огромный опыт в футболе помогут команде решить поставленную задачу, а сам он сходу включится в работу. Ведь уже на этой неделе нас ожидают два подряд принципиальных матча с "Лучом" из Владивостока.