"СКА-Хабаровск" одержал первую победу при Гордееве

В матче 28-го тура ФНЛ "СКА-Хабаровск" с минимальным счетом переиграл "Тюмень". Единственный гол на свой счет записал полузащитник Максим Астафьев.

Эта победа стала первой для клуба из Хабаровска после назначения на пост главного тренера Андрея Гордеева.

Первенство России

ФНЛ

28-й тур

"СКА-Хабаровск" – "Тюмень" – 1:0 (1:0)

Гол: Астафьев, 10 (1:0).

"СКА-Хабаровск": Криворучко, Эдиев, Иванов (Купчин, 46), Друзин, Дедечко, Калинский, Астафьев, Черевко, Никифоров (Рылов, 64), Лескано (Дьяченко, 90), Казанков (Киреев, 68).

"Тюмень": Смирнов, Ахмедов, Гузь, Шабаев (Маслов, 46), Теленков (Лешонок, 51), Чудин, Рябокобыленко, Шляпкин, Павленко (Кленкин, 51), Чуканов, Мамтов.

Предупреждения: Чуканов, 24. Черевко, 50. Лескано, 80.

Судья: Сухой (Люберцы).

26 марта. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".