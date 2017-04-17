"СКА-Хабаровск" обыграл "Зенит-2", Погребняк не забил пенальти

"СКА-Хабаровск" обыграл "Зенит-2" в матче 32-го тура первенства России в ФНЛ. Единственный мяч провел на 89-й минуте с пенальти Руслан Корян. Форвард питерцев Кирилл Погребняк в концовке первого тайма не реализовал 11-метровый удар и упустил возможность забить первый гол за клуб в официальных поединках.

"СКА-Хабаровск" занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ.

Первенство России

ФНЛ

32-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)

Гол: Корян, 89 - с пенальти.

Нереализованный пенальти: Погребняк, 45+1 (вратарь).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Удалый, Иванов, Калинский (Киреев, 75), Димидко, Черевко, Дедечко, Астафьев, Казанков (Плетин, 85), Лескано (Друзин, 41), Корян (Карасев, 90+1).

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Карпов, Зуйков, Чернов, Батютин, Евсеев (Ящук, 80), Камышев (Лесовой, 57), Сиротов, Бавин, Погребняк (Исаев, 71).

Предупреждения: Погребняк, 38. Евсеев, 58. Бавин, 61. Довбня, 90+1.

Удаление: Дедечко, 36.

Судья: Васильев (Ижевск).