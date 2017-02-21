"СКА-Хабаровск" обыграл "Спартак-2", Мелкадзе не забил в серии пенальти

"СКА-Хабаровск" переиграл "Спартак-2" (1:1, 5:4 по пенальти) в матче плей-офф Кубка ФНЛ. В составе номинальных гостей голом отметился Александр Ломовицкий, а у СКА отличился Максим Астафьев. В серии пенальти точнее были игроки хабаровского клуба, полузащитник "Спартака" Георгий Мелкадзе не реализовал свою попытку.

Кубок ФНЛ

Стыковой матч. 3-и места

"СКА-Хабаровск" – "Спартак-2" – 1:1 (0:1). Пенальти – 5:4

Голы: Ломовицкий, 26 (0:1). Астафьев, 49 (1:1).

21 февраля. Ларнака. Стадион GSZ (Zenon Stadium).